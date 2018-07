Brüssel (AFP) Die EU-Nothilfekommissarin Kristalina Georgieva hat vor einer dramatischen Zunahme von Flüchtlingen aufgrund der Kämpfe in Mali gewarnt. "Bislang hat die militärische Offensive noch nicht zu einem massiven Anstieg von Bedürftigkeit oder Flüchtlingsströmen geführt", sagte Georgieva am Freitag in Brüssel. "Aber wenn sich die Kämpfe Timbuktu oder Gao nähern, kann sich das ändern. Es gibt bereits warnende Anzeichen, dass die Preise für Lebensmittel und Treibstoff in die Höhe schießen."

