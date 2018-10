Berlin (AFP) Die Unterstützung der Bundeswehr für den französischen Militäreinsatz in Mali könnte ausgeweitet werden. Es liege eine Anfrage Frankreichs vor, ob die Bundeswehr bei der Luftbetankung französischer Flugzeuge helfen könne, bestätigte ein Sprecher des Verteidigungsministeriums am Freitag in Berlin auf Anfrage. Diese werde nun geprüft. Es müsse geklärt werden, ob die Systeme für eine solche Kooperation zugelassen seien.

