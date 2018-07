Brüssel (AFP) Der Frauenanteil in den Führungsspitzen europäischer börsennotierter Unternehmen ist nach Angaben der EU-Kommission im Jahr 2012 so stark gestiegen wie nie zuvor innerhalb eines Jahres. Der Anteil von Frauen in den Leitungsorganen der Firmen wuchs von 13,7 Prozent im Januar 2012 auf jetzt 15,8 Prozent an, wie die EU-Kommission am Freitag mitteilte. Demnach sind in allen EU-Ländern außer Bulgarien, Polen und Irland mehr Frauen als noch vor einem Jahr in den Unternehmensspitzen vertreten.

