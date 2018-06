Flensburg (AFP) Die in Deutschland verkauften Autos werden umweltfreundlicher: Der Kohlendioxidausstoß bei den neu zugelassenen Fahrzeugen habe sich im vergangenen Jahr um drei Prozent gegenüber dem Vorjahr auf 141,8 Gramm pro Kilometer verringert, teilte das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) am Freitag in Flensburg mit. "Bis auf wenige Ausnahmen" habe es 2012 "bei fast allen Marken weiterhin positive Entwicklungen" bei der Verringerung des Kohlendioxid-Ausstoßes gegeben.

