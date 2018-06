Mainz (AFP) Die Beteiligung der Bundeswehr am Militäreinsatz in Mali mit zwei Transportflugzeugen stößt bei fast der Hälfte der Deutschen auf Unterstützung. Als gerade richtig bewerten 45 Prozent der Bürger diesen Beitrag Deutschlands, ergab eine am Freitag veröffentlichte Umfrage für das ZDF-Politbarometer. Mehr als ein Drittel (36 Prozent) der Befragten ist der Meinung, Deutschland solle sich gar nicht an dem Einsatz beteiligen. Ein stärkeres Engagement fordern 15 Prozent, eine Beteiligung mit Kampftruppen sechs Prozent.

