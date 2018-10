London (AFP) Nach Großbritannien und Deutschland haben auch die Niederlande, Australien und die Schweiz ihre Bürger zum Verlassen der Stadt Bengasi im Osten Libyens aufgerufen. Die australische Regierung warnte am Freitag vor einer "konkreten und unmittelbaren" Bedrohung durch Anschläge auf westliche Ziele in Libyen als Vergeltung für die französische Intervention in Mali. Die niederländische Regierung riet ihren Bürgern davon ab, nach Bengasi zu reisen. Auch die Schweizer Bundesregierung forderte ihre Bürger auf, Bengasi zu verlassen.

