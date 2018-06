Brüssel (AFP) Der belgische Finanzkonzern KBC will in den kommenden Monaten den Großteil seiner Kredite aus gigantischen Programmen der Europäischen Zentralbank (EZB) zur Stützung des Bankensektors zurückzahlen. KBC werde im ersten Quartal von Januar bis März insgesamt 8,3 Milliarden Euro an die Zentralbank zurücküberweisen, teilte das Bank- und Versicherungsunternehmen am Freitag am Konzernsitz in Brüssel mit. Insgesamt hatte sich KBC bei der Zentralbank in zwei Geschäften insgesamt 8,9 Milliarden Euro zu Zinsen auf Tiefstniveau geborgt.

