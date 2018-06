Paris (AFP) Zwei Tage nach ihrer Freilassung aus langjähriger Haft in Mexiko ist die Französin Florence Cassez am Freitag in Paris von Frankreichs Präsident François Hollande empfangen worden. Vor dem Elysée-Palast nahm Hollandes Lebensgefährtin Valérie Trierweiler die 38-Jährige in Empfang. Zusammen mit Cassez erschienen mehrere Familienmitglieder, darunter ihre Eltern, sowie ihr Anwalt Frank Berton. Hollande hatte nach Cassez' Freilassung am Mittwoch erklärt, "eine äußerst schmerzliche Phase" sei zu Ende gegangen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.