Lille (AFP) Ex-IWF-Chef Dominique Strauss-Kahn hat in der Callgirl-Affäre um Sexpartys Rückendeckung von einem in den Fall verwickelten Zuhälter bekommen. "Ich denke, mit seiner Arbeit beim IWF hatte er andere Dinge zu tun als Sexorgien zu organisieren", sagte Dominique Alderweireld am Freitag dem französischen Sender Canal+. Gegen Strauss-Kahn läuft ein Ermittlungsverfahren wegen "bandenmäßiger Zuhälterei". Dabei geht es um Sex-Partys mit Prostituierten in Paris, Brüssel und Washington, an denen neben Strauss-Kahn auch ranghohe Polizisten und Geschäftsmänner teilnahmen.

