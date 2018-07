Hannover (SID) - Mirko Slomka erwartet eine schwierige Aufgabe für den neuen Bayern-Trainer Pep Guardiola. "Die Verpflichtung an sich kann ich nur begrüßen", sagte der Chefcoach von Hannover 96 der Welt: "Wir sollten uns aber alle im Klaren sein, dass es auch für einen Trainer wie ihn kein leichtes Spiel wird."

Die Medien würden den früheren Meistermacher des FC Barcelona auf Schritt und Tritt verfolgen, sagte Slomka: "Ich glaube nicht, dass er sowas schon in Barcelona erlebt hat, was er dann in München erleben wird."

Der 45 Jahre alte Trainer der Niedersachsen war laut Gerüchten selbst ein Kandidat für die Nachfolge von Jupp Heynckes, der beim Rekordmeister im Sommer für Guardiola Platz macht. "Für einen Verein von der Qualität des FC Bayern benötigst du dauerhaft sportlichen Erfolg", sagte Slomka, "und wir sind gerade auf Platz elf. Was habe ich da beim FC Bayern zu suchen?"