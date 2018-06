Nelspruit (SID) - Dank Elfmeterspezialist Kennedy Mweene darf Titelverteidiger Sambia beim Afrika-Cup in Südafrika weiter vom erneuten Coup träumen. Der Torhüter glich mit einem verwandelten Strafstoß in der 85. Minute zum 1:1 (0:0) im zweiten Vorrundenspiel der Gruppe C gegen Nigeria aus. Beim 1:1 zum Auftakt gegen Außenseiter Äthiopien hatte der Keeper bereits einen Elfmeter gehalten. Mit zwei Punkten hat der Champion von 2012 vor dem letzten Vorrundenspiel gegen Tabellenführer Burkina Faso, der 4:0 (1:0) gegen Äthiopien gewann, noch alle Chancen auf das Weiterkommen.

Russland-Legionär Emmanuel Emenike (57.) hatte Nigeria, den Afrikameister von 1980 und 1994, in Führung gebracht. Burkina Faso mit dem Augsburger Aristide Bancé ließ sich nach der Führung durch Alain Traoré (34.) auch durch die Rote Karte für Torhüter Abdoulaye Soulama (60.) nicht aus dem Tritt bringen. Der Keeper hatte den Ball kurz vor der Strafraumgrenze in die Hände genommen. Mit einem sehenswerten Distanzschuss sorgte Traoré in Unterzahl für die Entscheidung (74.). Djakaridja Koné (79.) und der ehemalige Hamburger Jonathan Pitroipa (90.+5) erhöhten auf 4:0.