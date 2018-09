Mailand (AFP) Begleitet von Protestkundgebungen hat am Freitag eine außerordentliche Aktionärsversammlung der italienischen Banca Monte dei Paschi di Siena (BMPS) begonnen. Mitglieder der rechtsgerichten Lega Nord warfen Managern der Bank vor, sie könnten "nichts als stehlen". Die Bank hatte mit riskanten Derivate-Geschäften hunderte Millionen Euro Verlust gemacht, wie sie am Dienstag bekannt gab. Die Regierung unter Mario Monti will der BMPS wegen schon zuvor aufgetretener Finanzprobleme mit 3,9 Milliarden Euro helfen - die Lega Nord kritisiert die angeblich enge Verbindung zwischen der Bank und Monti.

