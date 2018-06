Tokio (AFP) Sieben japanische Überlebende des Angriffs islamistischer Kämpfer auf eine Gasförderanlage in Algerien sind am Freitag auf dem Tokioter Flughafen Haneda eingetroffen. An Bord des Flugzeugs befanden sich auch die Särge von neun ihrer Kollegen, wie Reporter der Nachrichtenagentur AFP berichteten. Die Leiche des zehnten bei der Geiselnahme getöteten Japaners sollte zu einem späteren Zeitpunkt in die Heimat überführt werden.

