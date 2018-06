Genf (AFP) Wegen der Kämpfe in Syrien sind seit Donnerstag tausende Menschen nach Jordanien geflohen. Es seien in den vergangenen 24 Stunden mehr als 6400 syrische Flüchtlinge im Lager von Saatari eingetroffen, teilte die UN-Flüchtlingshilfswerk (UNHCR) am Freitag in Genf mit. Am Donnerstag seien 4400 Flüchtlinge in dem ausgedehnten Lager angekommen, in der Nacht seien dann 2000 weitere hinzugekommen.

