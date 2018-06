Montréal (AFP) Ein kanadisches Unternehmen hat Medienberichten zufolge rund 160 Millionen Dollar (knapp 119 Millionen Euro) an einen Sohn des früheren libyschen Machthabers Muammar al-Gaddafi bezahlt, um an Aufträge aus dem Land zu kommen. Leitende Mitarbeiter der Firma SNC Lavalin hätten Saadi Gaddafi und seiner Familie zudem nach dem Sturz Gaddafis im Oktober 2011 bei einem letztlich gescheiterten Fluchtversuch nach Mexiko geholfen, berichteten mehrere kanadische Medien am Freitag unter Berufung auf Dokumente der Polizei. Die Gelder wurden demnach unter anderem für private Luxusjachten ausgegeben.

