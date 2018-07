Sydney (dpa) - Auch Australien warnt vor Terroranschlägen in der libyschen Stadt Bengasi. «Wir sind uns einer konkreten, unmittelbaren Terrorgefahr gegen westliche Staatsbürger bewusst», schrieb das Außenministerium in Canberra auf seiner Webseite. Alle Australier sollten Bengasi umgehend verlassen. Hintergrund seien mögliche Vergeltungsschläge wegen der französischen Intervention in Mali. Zuvor hatten Kanada und mehrere europäische Länder ihre Landsleute aufgerufen, Bengasi zu verlassen, darunter auch Deutschland.

