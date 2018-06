Bamako (dpa) - Malisch-französische Truppen stehen offenbar kurz vor dem Einmarsch in die historische Wüstenstadt Timbuktu. Ein Augenzeuge sagte, ein Konvoi aus Hunderten Fahrzeugen bewege sich vom nahe liegenden Ort Lere aus auf die Weltkulturerbe- Stadt zu. Die Truppen hätten versprochen, dass sie am Abend in Timbuktu schlafen gehen werden, sagte ein Soldat, der keine weiteren Informationen geben wollte. Kampfjets hatten bereits vor wenigen Tagen Stellungen der Islamisten in dem Gebiet angegriffen. Extremisten hatten seit der Eroberung des Nordens mehrere Heiligtümer in Timbuktu zerstört.

