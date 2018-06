Jerusalem (AFP) Bei den Sondierungsgesprächen nach der Parlamentswahl in Israel hat Regierungschef Benjamin Netanjahu Medienberichten zufolge der liberalen Zukunftspartei von Ex-TV-Star Jair Lapid das Außen- oder Finanzministerium angeboten. Netanjahu habe das Angebot am Donnerstagabend bei einem Treffen mit Lapid gemacht, das den Beginn der Sondierungsgespräche darstellte, berichtete die israelische Zeitung "Jediot Ahronot" am Freitag. Das zweistündige Treffen fand demnach in Netanjahus Residenz statt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.