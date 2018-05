Warschau (AFP) In Polen ist der Bahnverkehr am Freitagmorgen durch Streiks erheblich behindert worden. In den Morgenstunden (07.00 Uhr bis 09.00 Uhr) verkehrten rund die Hälfte der planmäßigen Züge nicht. In mehreren Städten wurden die Bahnhöfe von den Mitarbeitern der Bahn blockiert. Reisende konnten zum Teil auf Busse umsteigen, die für Sonderfahrten eingesetzt wurden.

Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.