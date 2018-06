Bukarest (AFP) Drei im Zusammenhang mit einem spektakulären Kunstraub in Rotterdam festgenommene Rumänen haben am Freitag allesamt ihre Unschuld beteuert. Bei einer Anhörung vor dem Haftrichter in Bukarest sagten die drei jungen Männer aus, nichts mit dem Raub der Meisterwerke aus der Rotterdamer Kunsthalle vom Oktober zu tun zu haben. Die Staatsanwaltschaft beschuldigt sie unter anderem der Komplizenschaft. Sie versuchte vergeblich, die Öffentlichkeit von der Anhörung ausschließen zu lassen.

