Moskau (AFP) Im bewaffneten Konflikt im russischen Kaukasusgebiet sind nach Behördenangaben 2012 mehr als 200 Sicherheitskräfte und knapp 400 mutmaßliche Rebellen getötet worden. Zugleich seien rund 460 Rebellen und Komplizen festgenommen worden, sagte der Chef der regionalen Zweigstelle des Innenministeriums, Sergej Tschentschik, am Freitag laut russischen Nachrichtenagenturen. Demnach sind in dem Gebiet bis zu 40 Rebellengruppen aktiv, die meisten davon in den Republiken Dagestan und Tschetschenien. Trotz ihrer Bekämpfung seien die Gruppen in der Lage, neue Anhänger zu rekrutieren.

