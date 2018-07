Kitzbühel (dpa) - Skirennfahrer Aksel Lund Svindal hat den Super-G von Kitzbühel gewonnen. Der Olympiasieger aus Norwegen setzte sich vor dem Österreicher Matthias Mayer und Weltmeister Christof Innerhofer aus Italien durch.

Als einziger deutscher Starter stürzte Stephan Keppler in der österreichischen Alpin-Hochburg. Um die Norm für die Weltmeisterschaften in eineinhalb Wochen in Schladming zu erfüllen, muss Keppler bei der Abfahrt am Samstag zum zweiten Mal in dieser Saison in die Top-15 kommen. Am Sonntag steht in Kitzbühel der Slalom mit Felix Neureuther an.