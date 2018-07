Düsseldorf/Köln (dpa) - Tag zwei der Streiks an den beiden großen Flughäfen in Nordrhein-Westfalen: Wieder kommt es an den Airports Düsseldorf und Köln/Bonn zu langen Schlangen und zahlreichen Flugausfällen. Ein Durchbruch in dem Tarifstreit ist nicht in Sicht.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.