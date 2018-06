Düsseldorf (dpa) - Für das Sicherheitspersonal an deutschen Flughäfen gelten in den Bundesländern unterschiedliche Entgeltverträge. Die Verdi-Landesverbände verhandeln einzeln mit dem Bundesverband der Sicherheitswirtschaft (BDSW).

Andreas Sander vom Verdi-Bundesverband erklärt das mit historisch gewachsenen Lohnentwicklungen. «Wie in anderen Branchen auch, haben wir hier ein Gefälle. In Baden-Württemberg werden die höchsten Löhne gezahlt. Hamburg rangiert da schon traditionell eher im unteren Bereich.» Arbeitszeiten und Urlaubstage werden dagegen in einem einheitlichen Manteltarifvertrag für alle Bundesländer geregelt.