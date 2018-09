Düsseldorf (dpa) - Der Streik des Sicherheitspersonals an den Flughäfen Düsseldorf und Köln/Bonn sorgt am zweiten Tag in Folge für Ausfälle und Verspätungen. Am Morgen bildeten sich bereits wieder längere Warteschlangen an den Kontrollen. Der Arbeitskampf soll bis zum Abend dauern. In Düsseldorf - Deutschlands drittgrößtem Airport - fielen mehr als 50 Flüge aus, vor allem von Air Berlin und Lufthansa. Insgesamt erwartet der Flughafen für heute 24 000 abfliegende Passagiere. Viele von ihnen müssen mit Wartezeiten und Ausfällen rechnen. In Köln/Bonn wurden 26 Starts und Landungen annulliert.

