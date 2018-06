Prag (AFP) In einer Stichwahl entscheiden die Wähler in Tschechien bis Samstag über ihren neuen Staatschef. Die Wahllokale öffneten am Freitag um 14.00 Uhr; der Wahlgang soll am Samstag zur gleichen Zeit enden. Als Nachfolger für den scheidenden Präsidenten Vaclav Klaus stehen der linksgerichtete frühere Regierungschef Milos Zeman und der konservative Außenminister Karel Schwarzenberg zur Auswahl. Beobachter rechneten mit einer knappen Entscheidung, das Ergebnis wird für Samstagnachmittag erwartet.

