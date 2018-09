Prag (dpa) - In Tschechien wird mit Spannung die Entscheidung im Kampf um das Präsidentenamt erwartet. Rund 8,4 Millionen Wähler müssen zwischen dem Linkspopulisten Milos Zeman und dem konservativen Außenminister Karel Schwarzenberg entscheiden. Die zweitägige Stichwahl endet an diesem Samstag um 14.00 Uhr. Meinungsforscher sagten zuletzt ein Kopf-an-Kopf-Rennen voraus, sahen aber den linken Ex-Regierungschef Zeman leicht im Vorteil. Verlässliche Ergebnisse werden am späten Samstagnachmittag erwartet.

