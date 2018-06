Davos (dpa) - Die Erholung in der Eurozone ist nach Einschätzung von EZB-Präsident Mario Draghi längst noch nicht robust genug, um die Krisenpolitik des billigen Geldes beenden zu können. Die Maßnahmen zur Konsolidierung der Haushalte und zur Förderung von Wachstum müssten in diesem Jahr entschlossen umgesetzt werden, forderte der er beim Weltwirtschaftsforum in Davos. Die Lage an den Finanzmärkten habe sich durch die EZB-Politik des billigen Geldes und Spritzen für den Bankensektor gebessert, konstatierte Draghi. Dies sei jedoch noch nicht ausreichend bei der Realwirtschaft angekommen.

