Offenbach (dpa) - Am Samstag wird es nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes vielerorts recht freundlich. Neben einigen lockeren Wolken kann sich gebietweise auch längere Zeit die Sonne zeigen. Dazu bleibt es trocken. Am Nachmittag und Abend nähern sich von Westen her etwas dichtere Wolkenfelder.

Dazu sind im Nordwesten und ganz im Westen erste Flocken möglich. Meist bleibt es aber noch trocken. Die Höchstwerte erreichen im Osten nur zwischen -12 und -8 Grad. Sonst werden -8 bis -3 Grad erreicht. Im Westen und Südwesten sind Werte bis nahe 0 Grad möglich. Der Wind weht meist schwach, an der See und im Bergland mäßig aus Süd bis Südost.

In der Nacht zum Sonntag ist es im Westen zum Teil stärker bewölkt. Schnee fällt aber nur vereinzelt. Weiter nach Osten ist der Himmel zum Teil klar. Die Temperatur sinkt im Westen und Südwesten auf -8 bis -3 Grad. Sonst werden je nach Bewölkung -8 bis -15 Grad, im Osten bis -20 Grad erreicht. Lokal sind auch noch tiefere Werte möglich.

DWD-Vorhersage