Zagreb (SID) - Dank des besten Kurzprogramms ihrer Karriere hat Nathalie Weinzierl bei den Eiskunstlauf-Europameisterschaften in Zagreb einen glänzenden Start hingelegt. Die 18 Jahre alte Mannheimerin kam im Zwischenklassement auf einen nicht erwarteten achten Platz.

Als Führende geht Adelina Sotnikowa aus Russland in die Kür-Entscheidung am Samstag (18.00 Uhr/Eurosport). Der 16-Jährigen am nächsten kamen Titelverteidigerin Carolina Kostner aus Italien sowie deren Teamkollegin Valentina Marchei.