Kairo (AFP) Ägyptens Justiz hat im Prozess wegen der tödlichen Fußballkrawalle in Port Said im vergangenen Februar 21 Angeklagte zum Tode verurteilt. Das Urteil wurde am Samstag im Gericht in Kairo von den Familien der 74 Opfer mit Jubel begrüßt. Angehörige der Verurteilten versuchten nach dem Richterspruch laut dem Staatsfernsehen das Gefängnis in Port Said zu stürmen, in dem sie inhaftiert sind.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.