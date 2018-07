Mönchengladbach (dpa) - Mit dem 400. Bundesliga-Heimsieg hat Borussia Mönchengladbach seine Erfolgsserie fortgesetzt.

Der Derbysieg war aber schwer erkämpft. «Nach der frühen Führung haben wir zu kompliziert gespielt, dann ist Düsseldorf ein sehr unangenehmer Gegner», meinte Borussias Trainer Lucien Favre nach dem 2:1 (2:0)-Erfolg gegen die Fortuna. Vor 50 315 Zuschauern kamen die Gastgeber durch Juanan (6./Eigentor) und Patrick Hermann (14.) zum schnellen 2:0, verpassten aber die Partie vorzeitig zu entscheiden.

Dani Schahin gelang per Handelfmeter der Anschluss (50.). Damit bleiben die Gladbacher auch im neunten Pflichtspiel in Serie unbesiegt. «Die gute erste Halbzeit muss unser Maßstab sein», sagte Borussia-Stürmer Mike Hanke.

Die Gäste kassierten die zweite Niederlage in der Rückrunde und verspielen allmählich ihren komfortablen Vorsprung auf die Abstiegsplätze. «Es ist total ärgerlich, dass wir die erste Halbzeit wieder verschlafen haben», sagte Schahin. Trainer Norbert Meier hob die positiven Seiten hervor. «Wie wir uns wieder reingekämpft haben, verdient Respekt.»

Die Gladbacher traten nach dem 0:0-Auftakt in Hoffenheim in unveränderter Formation an und mussten weiterhin auf Abwehrchef Martin Stranzl verzichten. Mit dem Selbstvertrauen aus den vergangenen Spielen dominierten die Gastgeber die Partie von Beginn an und schnürten die Düsseldorfer in der eigenen Hälfte ein. Meier schickte nach der schwachen Leistung gegen Augsburg eine auf vier Positionen veränderte Startelf ins Rennen, in der der tschechische Neuzugang Martin Latka sein Bundesliga-Debüt feierte.

Doch schon die ersten Offensivaktionen der Gladbacher brachten Gefahr. In der 6. Minute gab es den ersten Torjubel im Borussia-Park, als Innenverteidiger Juanan einen Pass von Oscar Wendt ins eigene Tor zum 1:0 für die Gastgeber lenkte. Der Schwede war zuvor von Juan Arango in Szene gesetzt worden. Die Gäste standen in dieser Phase dem Angriffswirbel der Borussen fast hilflos gegenüber und wirkten in der Defensive völlig überfordert.

Acht Minuten später nutzte Luuk de Jong eine Unachtsamkeit in der Düsseldorfer Abwehr von Johannes van den Bergh und passte präzise ins Sturmzentrum auf Herrmann, der den Ball zum 2:0 über die Linie drückte. Torhüter Fabian Giefer war in beiden Fällen machtlos.

Erst allmählich konnten sich die Gäste aus der Umklammerung lösen und hatten durch Oliver Fink und Dani Schahin erste gute Aktionen im gegnerischen Strafraum, konnten Gladbachs Torhüter Marc-Andre ter Stegen aber nicht ernsthaft gefährden. Die erste große Tormöglichkeit nutzte Fortunas Torjäger Schahin, der in der 50. Minute einen Handelfmeter zum 1:2 verwandelte. De Jong hatte zuvor im Strafraum den Ball mit der Hand gespielt. Der Anschlusstreffer gab den Gästen noch einmal Hoffnung, doch zu einem Remis reichte es für den im zweiten Abschnitt verbesserten Aufsteiger nicht mehr.

Spieldaten:

Ballbesitz in %: 65,5 - 34,5

Torschüsse: 3 - 3

gew. Zweikämpfe in %: 50 - 50

Fouls: 7 - 5

Ecken: 2 - 0

Quelle: optasports.com