Neu Delhi (AFP) Anlässlich der jährlichen Militärparade zum Tag der Republik in Neu Delhi hat Indiens Präsident Pranab Mukherjee Pakistan gewarnt, die Freundschaft seines Landes nicht als gegeben zu sehen. "Wir glauben an Frieden an der Grenze und sind stets bereit, eine Hand in der Hoffnung auf Freundschaft auszustrecken, doch diese Hand sollte nicht als selbstverständlich angesehen werden", sagte Mukherjee in einer am Samstag übertragenen Rede.

