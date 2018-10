Addis Abeba (AFP) Die Afrikanische Union hat sich für eine deutliche Aufstockung der Truppen für den Einsatz der Internationalen Unterstützungsmission für Mali (MISMA) ausgesprochen. Die Truppenstärke müsse "bedeutend erhöht" werden, um dem Bedarf vor Ort gerecht zu werden, sagte der Friedens- und Sicherheitskommissar der Afrikanischen Union (AU), Ramtane Lamamra, am Freitag nach einem Sicherheitstreffen in der äthiopischen Hauptstadt Addis Abeba. Dort findet am Sonntag ein zweitägiger AU-Gipfel statt, bei dem die Krise in Mali eines der wichtigsten Themen sein dürfte.

