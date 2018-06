Dortmund mit 3:0 gegen Nürnberg weiter auf Champions-League-Kurs

Dortmund (dpa) - Borussia Dortmund bleibt dank Jakub Blaszczykowski und Robert Lewandowski auf Champions-League-Kurs. Der Titelverteidiger setzte sich am Freitagabend locker mit 3:0 (2:0) gegen den 1. FC Nürnberg durch und verdrängte zum Auftakt des 19. Spieltags der Fußball-Bundesliga vorerst Bayer Leverkusen von Rang zwei. Eine Woche nach der 5:0-Gala in Bremen sorgte Blaszczykowski mit seinen beiden Treffern (18./Foulelfmeter/21. Minute) vor 80 100 Zuschauern für die frühe Entscheidung. Sein Landsmann Lewandowski (88.) krönte den fünften Dortmunder Heimsieg der Saison mit dem 3:0.

Snowboarderin Laböck gewinnt WM-Gold im Parallel-Riesenslalom

Stoneham (dpa) - Isabella Laböck hat bei den Snowboard- Weltmeisterschaften im kanadischen Stoneham die Goldmedaille im Parallel-Riesenslalom gewonnen. Die 26-Jährige aus Prien setzte sich im Finale am Freitag gegen die Österreicherin Julia Dujmovits durch und sorgte für den ersten WM-Titel des Snowboard Verbands Deutschland seit 14 Jahren. Das starke Teamergebnis machte Amelie Kober perfekt, die Olympia-Zweite von 2006 aus Fischbachau holte Bronze.

Russisches Duo Eistanz-Europameister - Deutsche unter Top Ten

Zagreb (dpa) - Die Russen Jekatarina Bobrowa und Dimitri Solowiew sind neue Europameister im Eistanzen. Sie gewannen am Freitag im Dom Sportova von Zagreb vor ihren Landsleuten Jelena Ilinych/Nikita Kazalapow und Anna Cappellini/Luca Lanotte aus Italien. Die viermaligen deutschen Eistanz-Meister Nelli Zhiganshina und Alexander Gazsi aus Oberstdorf wurden Sechste, Tanja Kolbe und Stefano Caruso aus Berlin kamen auf Rang acht.

Dänemark erreicht Finale der Handball-WM gegen Spanien

Barcelona (dpa) - Europameister Dänemark und Gastgeber Spanien spielen bei der Handball-WM um den Titel. Der WM-Zweite gewann am Freitag in Barcelona sein Halbfinale gegen Kroatien unerwartet souverän mit 30:24 (14:11). Zuvor hatte Spanien durch ein 26:22 (13:12) gegen Slowenien das Finale am Sonntag erreicht. Das Spiel um Platz drei zwischen Kroatien und Slowenien an diesem Samstag.

Haie neuer DEL-Tabellenführer - Mannheim verliert in Wolfsburg

Berlin (dpa) - Die Kölner Haie haben in der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) die Tabellenführung von Adler Mannheim übernommen. Die Rheinländer (75 Punkte) gewannen am Freitag das Spitzenspiel beim Meister in Berlin 3:1. Mannheim (74) ließ beim 2:4 beim Tabellen-Vorletzten Grizzly Adams Wolfsburg überraschend alle drei Punkte. Die Hamburg Freezers festigten durch ein 4:2 gegen Nürnberg ihren dritten Tabellenplatz mit 68 Zählern.

Hoffenheims Compper wechselt zum AC Florenz

Frankfurt/Main (dpa) - Der beim Fußball-Bundesligisten 1899 Hoffenheim ausgemusterte Marvin Compper wechselt in die Serie A zum AC Florenz. Der 27 Jahre alte Abwehrspieler unterschrieb bei den Italienern am Freitag einen Vertrag bis zum 30. Juni 2016. Er erhalte die Rückennummer fünf, wie sein neuer Club mitteilte.

Hazard droht lange Sperre - Englischer Verband erhebt Anklage

London (dpa) - Nach seiner Attacke auf einen Balljungen droht Fußball-Profi Eden Hazard vom FC Chelsea eine lange Sperre. Der englische Verband erhob am Freitag Anklage gegen den 22-jährigen Belgier wegen gewalttätigen Verhaltens. Hazard hat bis kommenden Dienstag Gelegenheit, sich zu dem Vorfall zu äußern. Der Profi hatte im Ligapokalspiel bei Swansea City (0:0) am Mittwochabend einen Balljungen tätlich angegriffen und dafür die Rote Karte gesehen.

Zehn Stadien für EM 2016 in Frankreich benannt

Nyon (dpa) - Bei der Auswahl der zehn Stadien für die Europameisterschaft 2016 in Frankreich gibt es keine Überraschungen. Die Europäische Fußball-Union UEFA bestätigte am Freitag nach einer Sitzung des Exekutivkomitees die Spielorte in Bordeaux, Lens, Lille, Lyon, Marseille, Nizza, Saint-Etienne und Toulouse. Zudem werden Partien im Pariser Prinzenparkstadion sowie dem Stade de France nördlich der Hauptstadt ausgetragen. Die Qualifikation für das Kontinentalturnier beginnt im September 2014, die Auslosung der Qualifikationsgruppen findet im Frühjahr kommenden Jahres statt.