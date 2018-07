Italiener Paris gewinnt Weltcup-Abfahrt in Kitzbühel

Kitzbühel (dpa) - Skirennfahrer Dominik Paris aus Italien hat die Weltcup-Abfahrt auf der legendären Streif in Kitzbühel gewonnen. Der Südtiroler war am Samstag bei seinem zweiten Weltcupsieg dreizehn Hundertstelsekunden schneller als Erik Guay aus Kanada. Dritter wurde der Österreicher Hannes Reichelt. Stephan Keppler kam beim Hahnenkammrennen auf Rang 28. Als einziger deutscher Starter verpasste er damit die Qualifikationsnorm des Deutschen Skiverbands für die in einer Woche beginnenden Weltmeisterschaften in Schladming.

Höfl-Riesch bei Vonn-Sieg in Maribor Vierte

Maribor (dpa) - Maria Höfl-Riesch hat beim Riesenslalom in Maribor als Vierte einen Podestrang verpasst. Der Doppel-Olympiasiegerin fehlten am Samstag in Slowenien nur 17 Hundertstelsekunden auf den dritten Rang. Der Sieg ging etwasüberraschend an die Amerikanerin Lindsey Vonn, die bei ihren vergangenen fünf Riesentorlaufstarts jeweils die Top-20 verpasst hatte. Die amerikanische Skirennfahrerin gewann vor Tina Maze und der Österreicherin Anna Fenninger. Die Slowenin Maze steht damit schon vorzeitig als Gewinnerin der kleinen Kristallkugel im Riesenslalom fest.

Deutsche Kombinierer feiern Doppelerfolg

Klingenthal (dpa) - Eric Frenzel hat den deutschen Nordischen Kombinierern den fünften Weltcup-Sieg in Serie beschert. Der Weltmeister aus Oberwiesenthal setzte sich am Samstag beim Heim-Grand-Prix im vogtländischen Klingenthal nach einem Sprung und dem 10-Kilometer-Langlauf vor seinem Teamkollegen Tino Edelmann durch. Dritter wurde der Österreicher Wilhelm Denifl. Frenzel übernahm auch das Gelbe Trikot des Weltcup-Gesamtführenden.

Kiriasis bei ihrer letzten Bob-WM Dritte

St. Moritz (dpa) - Die Kanadierin Kaillie Humphries hat bei der Bob-Weltmeisterschaft in St. Moritz ihren Titel verteidigt. Nach vier Läufen hatte die Olympiasiegerin mit Anschieberin Chelsea Valois am Samstag 0,68 Sekunden Vorsprung auf das US-Duo Elana Meyers/Katie Eberling. Sandra Kiriasis von der RSG Hochsauerland vergab bei ihrer letzten WM im Finallauf Silber um 0,02 Sekunden und musste sich mit Franziska Bertels mit der Bronzemedaille zufriedengeben.

Golf-Profis Kaymer beendet Qatar Masters auf Platz neun

Doha/Katar (dpa) - Deutschlands Golfstar Martin Kaymer hat die QatarMasters in Doha auf dem geteilten neunten Platz abgeschlossen. Der 28-Jährige aus Mettmann benötigte für seine vierte und letzte Runde auf dem Par-72-Platz insgesamt 70 Schläge. Eine Top-Platzierung hatte Kaymer, der nach zwei Runden in Führung gelegen hatte, am Freitag mit einer 72er Runde verspielt. Den Sieg bei dem mit 2,5 Millionen Dollar dotierten Turnier der European Tour holte sich der Engländer Chris Wood.

ManCity erreicht FA-Cup-Achtelfinale

Stoke-on-Trent (dpa) - Meister Manchester City steht im Achtelfinale des englischen FA-Cups. Der fünffache Pokalsieger kam am Samstag im Viertrundenspiel bei Stoke City zu einem mühsamen 1:0 (0:0)-Erfolg. Gegen die Defensiv-Experten um Ex-Nationalspieler Robert Huth erzielte der Argentinier Pablo Zabaleta den späten Siegtreffer (85. Minute) nach Vorarbeit des Ex-Wolfsburgers Edin Dzeko.