Wellington (AFP) An einem Berghang in der Antarktis haben Rettungskräfte am Samstag das Wrack eines Flugzeugs von drei Kanadiern entdeckt, das am Mittwoch in der entlegenen Bergregion verschwunden war. Die Maschine ist offenbar in 3900 Metern Höhe an einer Felswand zerschellt, teilte Neuseelands Zentrum zur Koordinierung von Rettungseinsätzen mit. Die Insassen können das Unglück demnach nicht überlebt haben.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.