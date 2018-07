Kairo (AFP) Bei neuen gewaltsamen Auseinandersetzungen in der ägyptischen Hafenstadt Port Said sind am Sonntag ein Mensch getötet und mehrere hundert weitere verletzt worden. Nach Krankenhausangaben wurde ein 18-jähriger Mann von einer Kugel tödlich in der Brust getroffen. Mehr als 400 weitere Menschen seien verletzt worden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.