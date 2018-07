Kabul (AFP) Bei einem Bombenanschlag in der südafghanischen Stadt Kandahar sind elf Menschen getötet worden, darunter acht Polizisten. Wie die Behörden am Sonntag mitteilten, explodierte am späten Samstagabend ein selbstgebastelter Sprengsatz unter einem Einsatzwagen der Polizei. Dabei wurden auch drei Festgenommene getötet, die im Verdacht standen, einen weiteren Sprengsatz in einem Vorort von Kandahar platziert zu haben. Dieser konnte entschärft und mehrere Verdächtige festgenommen werden, doch auf dem Rückweg nach Kandahar sei eine weitere Bombe unter dem Einsatzfahrzeug detoniert.

