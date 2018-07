New York (dpa) - Ein Privatfoto von der späteren Prinzessin Diana hat nach Angaben eines US-Auktionators für knapp 13 700 Euro (18 396 Dollar) einen Liebhaber gefunden. Das etwa DIN-A4-große Bild zeigt Diana nur wenige Monate vor ihrer Hochzeit mit Prinz Charles. Sie liegt auf einem Bett und schaut lächelnd in die Kamera.

Zwei Männer sind ebenfalls auf dem Foto zu erkennen. Einer von ihnen wurde inzwischen als Urenkel des früheren Premierministers Stanley Baldwin identifiziert, teilte das Auktionshaus RR in Amherst (US-Bundesstaat New Hampshire) am Samstag mit.

Einem aufgestempelten Datum zufolge stammt die Aufnahme aus dem Februar 1981, knapp ein halbes Jahr vor der Trauung. Prinzessin Diana starb gerade 36-jährig bei einem Autounfall in Paris. Nur ein Jahr zuvor war sie von dem britischen Thronfolger geschieden worden.

