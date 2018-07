San Antonio (SID) - Die San Antonio Spurs bleiben in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA das Team der Stunde. Angeführt von ihrem französischen Superstar Tony Parker besiegten die Texaner die Phoenix Suns mit 108:99 und feierten damit den achten Erfolg in Serie. Parker verbuchte 31 Punkte und war in Abwesenheit des am Knie verletzten Altstars Tim Duncan einmal mehr bester Akteur auf dem Parkett. Mit nunmehr 36 Siegen und elf Niederlagen belegen die Spurs in der Western Conference hinter Vorjahresfinalist Oklahoma City Thunder den zweiten Rang.

Immer besser in Schwung kommen auch die Washington Wizards. Das mit nur elf Siegen zweitschlechteste Team der Liga, das die ersten zwölf Saisonspiele verloren hatte, bezwang überraschend den sechsmaligen Meister Chicago Bulls mit 86:73. Für Washington war es der siebte Erfolg in den vergangenen zehn Partien. Bester Wizard-Spieler war auch aufgrund eines Double-Doubles (15 Punkte, 16 Rebounds) Emeka Okafor.

"Jetzt sind wird die Mannschaft, die wir sein wollten", sagte Okafor nach der Begegnung: "Mit unserem neuen Spielstil werden wir immer besser. Die letzten Spiele machen uns Mut."

Mit dem zweiten Triple-Double seiner Karriere führte unterdessen der Franzose Nicolas Batum die Portland Trail Blazers zum 101:100-Erfolg über die Los Angeles Clippers. Der 24-Jährige verbuchte 20 Punkte, schnappte sich zehn Rebounds und lieferte zudem zwölf Assists.