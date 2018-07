Rio de Janeiro (AFP) Bei einem Brand in einer Diskothek in Brasilien sind laut Medienberichten mindestens 90 Menschen ums Leben gekommen und hunderte weitere verletzt worden. Das Feuer sei am Sonntagfrüh in einem Nachtclub in Santa Maria im südlichen Bundesstaat Rio Grande do Sul ausgebrochen, berichtete die Onlineausgabe der Zeitung "O Globo".

