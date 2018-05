Hamburg/München (AFP) Mediziner und Juristen haben im Hinblick auf den Organspende-Skandal in Göttingen und München ein neues System der Organvergabe gefordert. Der Mediziner Gerd Otto plädierte im "Spiegel" dafür, "Patienten mit ganz schlechten Erfolgsaussichten" von einer Transplantation auszuschließen. Dann gäbe es "keinen so schlimmen Organmangel mehr". Nach Auffassung des ehemaligen Leiters der Transplantationschirurgie an der Uniklinik Mainz geht es wegen des Organmangels um die Frage, wen man retten wolle und wen man nicht mehr retten könne.

Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.