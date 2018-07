Berlin (AFP) Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) will nach einem Bericht des Magazins "Spiegel" persönlich eingreifen, um schärfere EU-Umweltauflagen für Landwirte zu verhindern. Die Kanzlerin will das Thema demnach beim EU-Gipfel Anfang Februar in Brüssel zur Sprache bringen. Hintergrund ist das Vorhaben der EU-Kommission, jeden Landwirt zu verpflichten, sieben Prozent seiner Wiesen und Felder als ökologische Vorrangfläche zu behandeln.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.