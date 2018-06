Berlin (dpa) - Trotz der jüngsten Kältewelle und dem damit verbundenen hohen Stromverbrauch sehen die Netzbetreiber keine erhöhte Gefahr eines Blackouts in Deutschland. Derzeit sei alles stabil, hieß es beim Übertragungsnetzbetreiber 50Hertz. Dieser betreibt die Stromautobahnen in Ost- und Norddeutschland. Auch die Bundesnetzagentur nannte die Situation beherrschbar. Im vergangenen Winter hatten Gasengpässe die Stromproduktion gedrosselt und das Netz im Süden in eine gefährliche Lage gebracht.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.