Potsdam (dpa) - Rund 3500 Menschen haben sich als Komparsen für einen Film von Oscar-Preisträger George Clooney im Filmstudio Babelsberg beworben.

Bei klirrender Kälte reihten sie sich am Samstag geduldig in die Schlange, um in dem Film «The Monuments Men» mitmachen zu können. Babelsberg produziert das Projekt mit Clooney, der auch Regisseur ist.

Wie von der Castingagentur «Filmgesichter» gewünscht, bewarben sich vor allem Männer. Denn in dem Film, der in der Zeit des Zweiten Weltkrieges spielt, soll es Massenszenen mit Soldaten geben. «Wir brauchen zwischen 5000 bis 8000 Komparsen», sagte Studiosprecher Eike Wolf.

Obwohl weniger Bewerber kamen, ging Wolf davon aus, dass ein Casting ausreicht. Die Agentur verfüge bereits über einen großen Personalpool - beispielsweise von dem Groß-Casting 2008 für das Kriegsdrama «Inglourious Basterds» von Kult-Regisseur Quentin Tarantino Regie.

Die Dreharbeiten für den Clooney-Streifen sollen Anfang März starten. Sie werden vor allem in Berlin und Brandenburg stattfinden. Die Bewerber erfahren in den kommenden Wochen, ob sie als Statisten dabei sein werden.

«The Monuments Men» spielt gegen Kriegsende: In einem Wettlauf gegen die Zeit versuchen Kunsthistoriker und Museumskuratoren, bedeutende Kunstschätze in Sicherheit zu bringen, bevor Hitler sie zerstören kann. Neben Clooney werden am Set weitere Hollywood-Stars erwartet wie Matt Damon («Bourne Identity»), Cate Blanchett («Aviator») oder Daniel Craig («James Bond»).

