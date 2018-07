Paris (AFP) Kurz vor der Parlamentsdebatte über die geplante Einführung der Homo-Ehe und des Adoptionsrechts für homosexuelle Paare sind in Paris mehrere tausend Menschen für das Vorhaben auf die Straße gegangen. Die Demonstranten zogen am Sonntagnachmittag durch die französische Hauptstadt, wie AFP-Reporter berichteten. Die Demonstranten schwenkten Regenbogenfahnen. An der Spitze des Zuges wurde ein Transparent mit der Aufschrift "Für Gleichheit jetzt, gegen ständige Diskriminierungen" getragen.

