Istanbul (dpa) - Bei neuen Ausschreitungen in der ägyptischen Stadt Port Said sind laut Gesundheitsministerium mindestens 110 Menschen verletzt worden. Die Krawalle brachen während eines Trauermarsches für die gestrigen 31 Todesopfer aus. Sie waren bei Zusammenstößen zwischen Demonstranten und Sicherheitskräften ums Leben gekommen. Auslöser der Gewaltwelle ist ein Gerichtsurteil: 21 Fußball-Fans wurden wegen der Beteiligung an tödlichen Übergriffen auf gegnerische Anhänger vor einem Jahr zum Tode verurteilt.

