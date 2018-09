Monterrey (AFP) Mindestens 20 Musiker und Mitarbeiter einer mexikanischen Band sind offenbar im Nordosten des Landes entführt worden. Kombo Kolombia sollte am Donnerstagabend in dem Ort Hidalgo auftreten, doch müssen die Band-Mitglieder noch vor Beginn des Konzerts verschleppt worden sein, wie Angehörige der Musiker am Samstag berichteten. "Niemand ging an sein Handy, doch machten wir uns zunächst keine Sorgen, da wir dachten, sie hätten keinen Empfang", sagte der Angehörige José Ruiz. Als sie sich schließlich auf die Suche machten, fanden sie nur die Fahrzeuge der Band.

