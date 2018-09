Brüderle schweigt zu Sexismus-Vorwürfen

Düsseldorf (dpa) - Um Worte ist Rainer Brüderle normalerweise nicht verlegen - in eigener Sache aber offenbar schon. Der designierte FDP-Spitzenkandidat für die Bundestagswahl schweigt weiter zu den gegen ihn erhobenen Sexismus-Vorwürfen. Beim Neujahrsempfang der nordrhein-westfälischen FDP erwähnte er die Affäre mit keinem Wort. Der Fraktionschef attackierte in seiner Rede vor allem SPD und Grüne. Brüderle soll sich vor einem Jahr anzüglich gegenüber einer Journalistin geäußert haben.

SPD schöpft neuen Mut für Rot-Grün

Potsdam (dpa) - Die Option auf ein «Durchregieren» nach der Bundestagswahl ist für die SPD eine zusätzliche Motivation - sie will um jede Stimme für einen rot-grünen Wahlsieg kämpfen. Die neue Mehrheit im Bundesrat sei nach einer Bundestagswahl viel entscheidender, sagte Parteichef Sigmar Gabriel zum Beginn einer zweitägigen Klausur der Parteispitze in Potsdam. Im Falle eines Wahlsiegs will die SPD mit einem Fünf-Milliarden-Programm besonders den Wohnungsbau in Städten stärken, um den Mietenanstieg zu bremsen.

Malisch-französische Truppen marschieren in Timbuktu ein

Bamako (dpa) - Malische und französische Truppen sind in die historische Wüstenstadt Timbuktu einmarschiert. Die Soldaten hätten das Gebiet unter ihre Kontrolle gebracht, sagte ein Armeesprecher der dpa. Bereits am Morgen berichtete malische Medien, islamistische Extremisten seien auf der Flucht aus Timbuktu. Der Sprecher sagte auch, dass die Islamisten-Hauptstadt Gao nun ganz unter der Kontrolle der Armee sei. Die Truppen hatten gestern den Flughafen und eine wichtige Brücke über den Niger besetzt.

Gedenken an Naziopfer in Auschwitz

Auschwitz (dpa) - Überlebende des Holocaust, Politiker und Jugendliche haben in Auschwitz der Opfer des Nationalsozialismus gedacht. Auschwitz sei der schrecklichste Ort in der Geschichte, sagte der israelische Botschafter in Polen, Zvi Raf-Ner. Er rief dazu auf, nicht nur der ermordeten Menschen zu gedenken, sondern auch der Helfer, die oft unter Einsatz des eigenen Lebens Juden gerettet hatten. Der russische Parlamentschef Sergej Naryschkin sagte, die Erinnerung an die Opfer sei «heilig».

110 Verletzte bei Krawallen in Ägyptens Port Said

Istanbul (dpa) - Bei neuen Ausschreitungen in der ägyptischen Stadt Port Said sind laut Gesundheitsministerium mindestens 110 Menschen verletzt worden. Die Krawalle brachen während eines Trauermarsches für die gestrigen 31 Todesopfer aus. Sie waren bei Zusammenstößen zwischen Demonstranten und Sicherheitskräften ums Leben gekommen. Auslöser der Gewaltwelle ist ein Gerichtsurteil: 21 Fußball-Fans wurden wegen der Beteiligung an tödlichen Übergriffen auf gegnerische Anhänger vor einem Jahr zum Tode verurteilt.

13 Tote bei Anschlägen in Südafghanistan

Kandahar (dpa) - Bei zwei Sprengstoffanschlägen in Südafghanistan sind mindestens 13 Menschen getötet worden, darunter elf Polizisten. Der Polizeichef der Provinz Kandahar sagte, am Abend sei ein Polizeikonvoi in eine Sprengfalle geraten. Die Polizisten hätten vorher drei mutmaßliche Bombenleger festgenommen und seien auf dem Weg zur Wache gewesen. Acht Polizisten und zwei der Verdächtigen wurden getötet. In der Nachbarprovinz Helmand wurden drei Polizisten getötet, als ein Sprengsatz neben ihrem Fahrzeug detonierte.